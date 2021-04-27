恒指開低走高 小幅震盪 10:332021/04/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股前一日收跌逾百點後，27日小幅低開，隨後震盪向上，維持小幅升值震盪格局。恒指27日開低57點報28,895點；截至10點15分，恒指報28,970.75點，上漲17.92點，漲幅0.06％。 國企指數低開20點報10,961點；現報11,002.09點，上漲20.78點，漲幅0.19％。 65師生曾去清真寺 北市槓中央未通報 《港股》多空交戰 港股震盪 (工商 ) #恒指 #低開 #點報 #漲幅 #小幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》礦業＋銀行股抽高 歐股收漲 09:272021/04/27 財經 美股走高 台股早盤一度站上17,600點關卡 09:212021/04/27 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤微幅反彈 11:262021/04/27 財經 台網紅在新加坡溫泉公園煮雞翅 遭批不衛生惹議 00:112021/04/27 娛樂 聯電、欣興 外資喊燒 04:102021/04/27 財經要聞 熱錢回流 台幣超強 站上27 04:102021/04/27 財經要聞 十檔法說會行情點火 04:102021/04/27 財經要聞 專釣大鱷4／兩電子大廠遭掏空董事都是「他」 故技重施遭股東識破 07:092021/04/27 社會 華爾街大型電子股上揚 那指和標普創新高 道瓊收跌61點 05:342021/04/27 財經 《期貨》5月台指期開漲6點 電子期上揚、金融期持平 09:102021/04/27 財經 東協設點闖通關 首重在地化 04:102021/04/27 金融．稅務 財經熱門新聞 1天都沒住過 天母億級豪宅2年慘賠千萬元 - 財經 - 時報資訊 萬物齊漲 投資大老警告資產泡沫 - 全球財經 - 工商時報 聯電股價攀20年新高 成交量飆51萬張 外資關注這件事 - 財經 台股攀新高 高現金殖利率股看俏 - 財經焦點 - 中國時報 台幣27元新常態？看三大關鍵 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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