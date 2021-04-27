港股前一日收跌逾百點後，27日小幅低開，隨後震盪向上，維持小幅升值震盪格局。恒指27日開低57點報28,895點；截至10點15分，恒指報28,970.75點，上漲17.92點，漲幅0.06％。

國企指數低開20點報10,961點；現報11,002.09點，上漲20.78點，漲幅0.19％。

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《港股》多空交戰 港股震盪

(工商 )

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