澎湃新聞27日報導，大陸河南省鄭州市春霖職業培訓學校校長郭萍在大陸《寫真地理》雜誌發表《熟雞蛋變成生雞蛋──孵化雛雞的實驗報告》（「熟蛋返生」），宣稱通過「特異學生」的「意念和能量傳播」，能使熟雞蛋返生，然後正常孵出小雞。引發熱議，鄭州市有關部門已對春霖職校進行調查。

澎湃新聞報導，2016年5月，春霖職校開始舉辦學能訓練班，號稱對孩童進行右腦潛智慧開發（後稱「全腦潛智慧開發」），並逐漸開設「超感知全能全腦」、「原子能量波動速讀」等課程。還發布有學員「蒙眼辨色」等視訊，直至「熟蛋返生」論文曝光。

經查，春霖職校法定代表人為郭花平（郭萍之本名），2015年2月6日登記成立，註冊資本10萬元（人民幣，下同），業務範圍為「電腦操作員、育嬰師、公共營養師、心理諮詢師、企業人力資源管理師、婚姻家庭諮詢師」。郭花平名下，還有河南春霖教育科技有限公司，註冊資本100萬，2018年11月成立，經營範圍為「教育科技、電子科技的技術開發、轉讓；心理諮詢等」。

這兩家機構的業務範圍，看起來都與孩童潛智慧開發無關。「熟蛋返生」文被曝光後，春霖職校官網已無法打開。。

澎湃新聞報導，2016年5月，據春霖職校「春霖教育」發文稱，「最強大腦」強勢登陸，開展學能訓練班，招收在5至15歲之間孩子。同年6月28日，春霖職校右腦潛智慧開發課在鄭州大學舉辦。此後，「右腦（全腦）潛智慧開發」越來越多出現在「春霖教育」的文章中。還發表學員演示「蒙眼翻書寫作業」、「蒙眼辨色歸類鉛筆」的視訊。到2017年，衍生出「超感知潛能全腦」、「原子能量波動速讀」、「大腦成像開發」等課程。

河南電視台報導，2020年，一名韓女士在春霖職校繳納16800元，為孩子報名潛能開發班，卻發現孩子「蒙眼識字」的「特異功能」，是通過眼罩下的縫隙實現的。

「熟蛋返生」26日曝光後，就春霖職校涉嫌超範圍經營、虛假宣傳，鄭州市人社、市監部門已介入調查。當晚，論文中「返生雞蛋」的孵化基地──新鄭市園之原養殖家庭農場經營者朱彩虹（論文作者之一郭太安的妻子）對媒體說，生雞蛋是郭萍從養殖場取走的，所謂「返生蛋」也是郭萍送回來的，不確定送回的蛋是生是熟，也沒檢查。

《新京報》報導，郭太安受訪時稱，整個實驗中他只參與了雞蛋孵化，不知道自己被列為第二作者，感到整件事很荒誕。他稱已向教育局說明參與部分，並接到警方通知要求配合調查。

此前，郭萍曾向澎湃新聞表示，「熟雞蛋返生」論文確係其所寫，是她個人愛好。她表示，學生運用超心理意識能量方法讓雞蛋返生，實驗中確實出現了這種情況，但自己「不知道原理，只知道現象」。郭萍還就學費一事說： 「我一般對外地學員都是收10萬，對河南的便宜些，收6萬。」

郭萍稱，通俗來說，「雞蛋返生」的原理就是「時光倒流」。她還有一個準備運用在人體上的實驗，「能讓你的孩子從水裡、土裡遁出東西」，已經培訓出上百個這種「功能孩子」。甚至，還能讓孩子「預知未來」。也能看出人身上是正能量還是負能量。

(中時 )