綠界科技(6763)發表ECShop服務定期定額及不定期不定額功能，幫助店家開啟訂閱制市場。綠界科技第1季累積營收達3.37億元，年增32.57％，展望2021下半年，除協助已加入數位轉型方案採用ECShop作為銷售前台的名店詩肯柚木、京站百貨及伊莎貝爾喜餅外持續強化功能服務外，也計畫更新ECTicket(線上禮票券管理服務)及全新ECForm Free，以滿足市場龐大的剛性需求。

ECShop是綠界科技2019年推出的線上開店服務，串接綠界金流、物流及電子發票，60秒即可免費完成賣場設定，會員只需申請開通相關收款功能，替企業提供一條龍的無痛線上開店服務，迄今ECShop賣場會員將突破46,000家。為強化現有功能，增加定期定額收款設定，提供企業廠商可在現行的賣場上開放訂閱制服務，搶攻宅經濟。

自2020年新冠肺炎爆發以來，因疫情影響在家時間變長，各式線上服務開始蓬勃發展，網路購物的交易模式也創下歷史新高，廠商的販售方式不再只拘限在一次性的買斷，開始轉向定期付款交貨的訂閱制，慢慢培養消費者建立忠誠消費，並從B2C延伸到B2B，從軟體業擴散到硬體，「訂閱制經濟」的概念迎來各產業的成長爆發期。

綠界科技總經理黃華勇表示，2021年景氣逐漸回溫，過去因為疫情關係，消費者的購物模式已經產生改變，線上購物成為顯學，過去一年綠界不斷透過自身的技術協助企業無痛進行數位轉型，已經漸漸有成效，但以前的一次性消費已經無法再滿足企業年年成長的營業目標，如何能累積快速累積消費者及打造品牌鐵粉，增加消費者對商品的黏著度顯得更加重要，這次綠界優化提供的ECShop定期定額功能，就是為了解決廠商間的問題，除了可以幫助賣場在現有的架構下提供商品訂閱制服務，還可響應企業遠端捐款連結，或協助電銷定期購及影音串流訂閱制做靈活運用，並延伸支援遞延服務等相關產業定期扣款使用。

(時報資訊)