晶片設計公司恩智浦半導體(NXP)周一公布截至三月底的第一季財報。恩智浦公布第一季的營收為25.6億美元，年增27%，表現優於此前自己的財測。

積極的產品組合以及營收的明顯增加，協助公司交出優於財測的營業利益，執行長Kurt Sievers指出，持續受到終端市場長期需求的鼓舞，公司有信心在整個2021年有堅實的成長。

2021年第一季車用晶片產品營收為12.29億美元，年增24%，季增3%；工業物聯網晶片產品營收5.71億美元，年增52%；行動通訊基片營收為3.46億美元，年增40%。

恩智浦預期第二季營收在25.0億至26.4億美元之間，年增率在38%至45%之間，按季在減少3%至增加3%之間；毛利為13.5億至14.4億美元間，毛利率為53.8%至54.5%之間；營業收入在5.06億至5.79億美元之間。

(時報資訊)