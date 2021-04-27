因美元持續走軟，加上主要生產國智利內部的罷工威脅引發供應擔憂，加上庫存下滑，激勵周一指標期銅上漲199.5美元，連帶帶動其餘金屬齊漲。

另外交易商表示，因預計主要消費國中國旺季的需求強勁，引發了新的買盤進場，致周一(4/26)英國金屬交易所(LME)期銅價格一度觸及每公噸9,670美元，來到近10年內的高點。據了解LME註冊倉庫的銅庫存為155,100公噸，較過去幾周減少約10%。

終場周一(4/26)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲270美元，報每公噸27,050美元；期鎳上漲271美元，報每公噸16,666美元；期鋅上漲63美元，報每公噸2,915美元；期鋁上漲39美元，報每公噸2,403.5美元；期銅上漲199.5美元，報每公噸9,751美元；期鉛上漲20.5美元，報每公噸2,078.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)