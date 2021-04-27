聯電ADR持續收高，大漲5.37%，聯電(2303)今早再攀上62.7元逾20年新高，早盤雖衝高後略壓回，仍守住60元關卡，持續為明天下午之法說行情暖身。

聯電ADR上周五大漲9.48%，聯電ADR本周一再大漲5.37%，聯電開盤也跟進續漲。聯電預定本周三(28日)舉行法說會股價先前攀高，周一股價突破60元新高。

聯電第一季營收攀高，展望第二季；法人預期，受惠代工價格調漲與產品組合優化，聯電第二季業績可望更上層樓，單季營收將較第一季再增加逾5%，續創歷史新高，毛利率將逼近30%水準。

聯電在法說會前，法人預期晶圓代工報價續漲，外資圈也有一波目標價調升潮，亞系外資看好第二季、第三季報價續漲，目標價由63元上修至68元。美系外資看好聯電第二季毛利率將上看30%，將目標價由50元調升至60元。上周，美系外資初評聯電，給予「買進」投資評等，目標價更達70元。

亞系外資26日發布最新報告指出，因產能供不應求，聯電今年第二季晶圓平均售價(ASP)預估將較上季成長6%，第二季毛利率將上看30%，且第三季晶圓還有漲價空間，將目標價由63元上調至68元。

(時報資訊)