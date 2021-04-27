周一美股漲跌互見，台北股市今天開盤漲13.73點，台幣持續升值，電子、航運多頭持續領軍衝，資金占比在5成、2成以上，聯發科(2454)創天價後，IC設計點火，人氣王貨櫃及散裝等利多不斷，陽明、萬海維持強勢，資產、生醫族群跟進，推升台股攀高至17630.19點，再度刷新歷史新高。

分析師表示，台股今日創高後震盪整理，日K連3紅，成交量早盤一小時約有2100億元，呈現量增價強的格局。目前電子族群反彈時成交比重在5成左右，可以看出資金並沒有全面性的回流群，跌深反彈續航力恐將受限。觀察融資餘額不斷攀升，股市成交量放大，需留意市場是否有過熱的跡象。

盤面上，台積電(2330)開低維持低檔整理，跌幅約0.3%；友達(2409)週四法說，面板雙虎股價再衝高；聯發科盤中衝至1095元，創新天價，IC設計點火上攻，敦泰(3545)、瑞昱(2379)紛紛聯袂揚升；航運股人氣居高不下，台航(2617)鎖在漲停板42.15元、陽明(2609)漲幅逾8%、萬海(2615)漲幅約6%、長榮(2603)漲幅則在4%、裕民(2606)漲幅也在8%以上；資產股中的台火(9902)鎖在漲停板14.75元、農林(2913)漲停板雖遭打開，但漲幅仍在9%左右；金屬類股挾著貴金屬價格飆漲，金益鼎(8390)、佳龍(9955)雙雙鎖在漲停板；被動元件新兵臺慶科(3357)今日掛牌，大漲逾50%，最高曾至182.5。

分析師指出，台灣五一勞動節連假即將來臨，本周美國也有拜登國會演說(28日)，短線多頭走勢有不確定因素，需要注意17600以上恐將出現震盪。預期上市櫃4月營收、Q1財報仍然偏多，再加上FOMC利率會議當預期維持寬鬆不變，有利台股在整理後維持波段盤堅走勢。

(時報資訊)