好市多又出包！衛福部食藥署今公布最新邊境查驗不合格清單，其中好市多進口的美國酪梨，被驗出重金屬鎘殘留量超標，每箱含有鎘0.36mg/kg，較允許殘留量0.05mg，高出0.31mg，總共180箱、1980公斤問題酪梨將全數退運或銷毀，並未進入台灣巿場。

繼好市多進口的美國珍蜜蘋果及富士蘋果連三周被驗出禁用農藥或農藥殘留超標後，今天再爆出酪梨也重金屬殘留過量。食藥署今公布最新邊境查驗結果發現，好巿多進口的美國酪梨被檢出殘留重金屬鎘0.36mg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘限量為0.05 mg，超出0.31mg，總共180箱、共1980公斤的美國酪梨，須全數退運或直接銷毀。

毒理學專家招名威教授曾在臉書上表示，「鎘」無法在加工過程中消失，通常透過食物攝取及香菸吸入進入人體，且通過尿液排出的速度極慢，因此食用後，鎘最長可在人體內存留數十年。

招名威進一步說明，食用過量的鎘會造成「慢性鎘中毒」及「急性鎘中毒」兩種。「慢性鎘中毒」症狀包括腎病變、低分子量蛋白尿、胺基酸尿、糖尿、骨質疏鬆（痛痛病）、高血壓及心臟血管疾病。「急性鎘中毒」則會有噁心、腹痛、嘔吐、出血性腸胃炎、肝、腎壞死、 心臟擴大等症狀。另外，吸入過量受到鎘污染的蒸氣或粉塵，也會造成呼吸系統腫瘤，由此可見鎘對人體的危害，因此更應嚴謹地為食安把關。

(中時新聞網)