國民黨三中黨產案已進入檢辯交互詰問證人尾聲，檢方出奇招，將於5月12日首度傳前總統馬英九作證，釐清錄音內容。民進黨立委蔡易餘今天表示，檢察官的訴訟攻防，想呈現出馬英九在三中案就是有角色，若真的是無辜的，大可好好說明。

蔡易餘上午接受《周玉蔻嗆新聞》廣播專訪表示，馬英九為了不讓錄音內容有實際效果，出庭時行使緘默權，不對錄音內容表示意見，這對檢方來說就很難釐清錄音的證據效果。

蔡易餘指出，私下錄音屬於私人違法取證，不能當成論有罪的唯一證據，在證據能力上會希望還有其他補強證據，因此，檢方請馬5月12日出庭作證；作證要具結，需誠實說明，若是偽證，需遭判7年以下有期徒刑。

他說，馬英九雖然是被告，但三中案牽扯到的人士很多，馬英九對他案被告可用證人說明其他人的狀況，而每個人都有作證的義務，且作證時不可以不講話，但涉及自己案子可以表達跟自己案件有關。

他認為，這是檢察官的攻防，從新聞上了解，三中案除了馬英九是黨主席，中間也涉及很多假交易，這就涉及到違反會計法、詐欺等問題，這部分馬英九可用證人去說明，當時買賣為何有不同價差，但他相信，馬英九律師團會強調，這案情可能跟馬英九涉的案件有關，進而影響緘默權。

他表示，馬英九以證人身分說明的場合，若行使緘默權，可能會影響法官心證的產生，呈現出馬在這個問題是否會心虛，但法官最後判決不能用這樣的論調，不能因馬行使緘默權就認定馬有罪。

蔡易餘表示，看起來馬英九的訴訟策略，就是讓檢察官無法更加釐清事情脈絡，在打擊證據的效果，不對案情做說明，若被判刑就說是政治迫害。

台北地院審理「三中交易案」，檢方起訴指控，時任國民黨主席的馬英九、前中投公司董事長張哲琛、前總經理汪海清等人，疑涉嫌賤賣國民黨黨產，造成國民黨72多億元的損害，涉違反證卷交易法等罪。

(中時 )