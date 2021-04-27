本月21日上午10時，高雄一位女網友的表妹（以下化名美美），因為5歲女兒在學校跑步跌倒，骨頭疑似受了傷，因此趕緊將其送到某外科診所看骨科。第一時間，女兒因為沒帶到健保卡，所以美美想自費照X光，醫生在目視完後認為沒事直接請他們返家。當日下午1時，美美因為聽到女兒頻頻哭喊手痛，又帶回醫院急診，經照射X光後發現傷勢嚴重，手部有骨裂跡象，需要趕緊打鋼釘固定，醫生反應的落差，讓美美對女兒好是心疼，也忍不住質疑醫生耽誤就醫，但醫生見狀卻反嗆「不然妳去告我啊！我們法院見！」讓美美聽了疾呼「太過份了！」

據臉書社團《爆料公社》貼文內容，本月21日，高雄一位母親（以下化名美美）因5歲女兒在校跑步跌倒、骨頭摔傷，趕緊將其送到知名診所看診。

美美當時忘了帶健保卡，想自費照Ｘ光要卻遭到醫師打槍，只是得到一句「沒事，請我們一週後會痛再回診！」就被請了回家。若不是後來女兒狂哭，嚷嚷手很痛，美美情急下只得再將女兒送回其他醫院檢查，醫生照完X光後終於發現手骨裂的女兒得趕緊打鋼釘固定。

面對醫師起初誤判，美美事後到診所退押金時，一想到女兒痛了這麼長的時間，要不是她5歲多能表達自我感受，不然真不知道「她還要痛多久？」「後續會有什麼後遺症？」所以忍不住向原來的診所護士反應「為什麼醫生沒診斷出來（骨裂）？」

結果醫生聽聞竟馬上衝出來，高呼「不然妳去告我啊！我們法院見！」讓美美聽了直言氣到上網PO文，除描述整個經過外，還強調「醫者父母心，但這位醫師不僅沒有父母心，態度還如此惡劣，如此強勢，讓她直呼太過分。

(中時新聞網)