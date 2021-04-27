40歲男星金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）去年8月大方認愛，經常在社群平台高調放閃，定居墾丁的小倆口在當地擺攤生活，完全沒有明星架子的踏實態度，好感度大為提升，不只小嫻接了許多業配，金剛也被曾志偉邀去香港工作，他承認將和小嫻變遠距離關係，只能兩地來回奔波。

金剛和小嫻在墾丁透過朋友牽線結識，兩人都愛運動、大自然，很快就一拍即合發展成情侶，雙雙移居屏東過兩人世界，偶爾會到夜市擺攤賣編織手環、雞翅，務實又親民的形象大受歡迎，吸引大批民眾爭相購買，業績相當好，而且金剛發現長3公分肛門廔管，小嫻非但沒有離棄，反而說出感人的話：「我願意照顧他一輩子」，感情相當堅定。

不過他們的戀情即將受到遠距離的考驗，根據《鏡週刊》報導，金剛受到曾志偉的邀請，將飛往香港主持節目，他表示工作優先，「相信她（小嫻）也會體諒我的。」至於未來有無成家打算，金剛認為結婚只是儀式，珍惜當下最重要。

事實上，金剛曾在香港發展約10年，因講廣東話不標準意外成為笑果，加上幽默風趣的個性，在當地頗受歡迎，曾拿下最佳 TVB 飛躍進步獎及提名最喜愛 TVB 電視角色等，2017年考量需照顧父母，選擇回台定居，如今再度踏回香港演藝圈，未來發展備受矚目。

(中時新聞網)