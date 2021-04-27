台灣許多水果店都會營業24小時不休息，引發網友好奇，到底誰會在半夜跑去買水果吃？貼文引發熱議，一名網友表示，因為收店實在太麻煩了，半夜又是蔬果進貨的時間，不如直接雇個工讀生看店，而且水果放久賣相會變差，開著店還可加減賣。

一名網友日前在PTT上發文詢問，某天回家路上發現家裡附近的水果店都是24小時營業的，但他實在不懂水果店開24小時的用意是啥，因為到底是誰會在凌晨三點跑去買水果吃？貼文引起網友熱烈討論。

不少網友留言推測原因，有人覺的可能是水果店的租金較高，所以晚上雇個工讀生加減開，也許有晚下班的人會來買；但也有人歪樓說，可能是為了造福孕婦，半夜突然超想吃葡萄，讓老公可以衝去補貨。

也有網友詢問過水果行的老闆指出，因為收店實在是太麻煩了，而且許多進貨、理貨的時間都在大半夜，因此不如雇用工讀生來看店，另有網友補充說，水果的賣相會隨著時間流逝而變不好，因此有些進貨量大的商家希望在時效內賣出，而熱鬧的地方基本上24小時都會有人工作，因此不用怕沒客人上門。

(中時新聞網)