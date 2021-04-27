MQ-9B無人機

美國國務院23日點頭，批准以16億美元（近446億台幣）的價格，軍售澳洲12架MQ-9B無人機。

據《防務新聞》（Defense News）和《防衛部落格》（Defence Blog）26日報導，這筆交易除了通用原子（General Atomics）製造的MQ-9B與精確導引武器外，還有MQ-9駕駛與感測器操作人員遙控無人機所需的漢威（Honeywell）發動機、地面管制站、訓練模擬器，各式衛星終端機與通訊設備。

美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）在聲明中說，對美國的國家利益而言，協助盟國發展維持強大，並隨時可用的自衛能力是很重要的。由於MQ-9B滯空時間長，擁有各式感測器和多模式通訊套件，還武裝了精準彈藥，因此具備獨特的能力，得以針對高價值，稍縱即逝的時效性目標執行打擊，協調與偵察任務。

(中時新聞網)