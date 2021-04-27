鶯歌4月大男嬰疑溢奶休克 保母發現無呼吸心跳送醫搶救 11:122021/04/27 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市鶯歌1名4個月大的男嬰今（27日）被保母發現在床上已無呼吸心跳，死因疑似為噎奶窒息。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市鶯歌1名4個月大的男嬰今（27日）被保母發現在床上無呼吸心跳，疑似為噎奶窒息，已緊急送醫搶救中；目前警方已到現場，據了解該男嬰經檢查無外傷，初步排除遭虐殺，詳細事發原因仍有待調查釐清。 港再現一疑似接種疫苗死亡個案 63歲男醫生家中離世 高雄女載2獨子中橫輕生 3人手機無法解鎖家屬崩潰難接受 (中時新聞網) #男嬰 #保母 #發現 #窒息 #鶯歌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網路相約 中橫3男女同車赴黃泉 04:102021/04/27 社會新聞 台大醉月湖公鵝殺手遭鎖定 午夜前不現身直接函送 09:452021/04/27 社會 核二廠除役廢水卡關 台電告贏新北市府 04:102021/04/27 焦點要聞 中橫3男女離奇命案 警官妹淚崩難相信：約好一起過母親節 10:062021/04/27 社會 熬夜苦練美甲到天亮 樹人家商蔡昀珊「全國北區技能競賽」摘金 15:262021/04/26 生活 灌醉女網友性侵還揪友接力上陣 床戰片上傳色情網站 09:552021/04/27 社會 男等紅燈回警一句話露餡 手機亮5秒吞3000元罰單 16:102021/04/26 社會 醋男殺死前妻新歡藏16年 道士撞鐵桶白骨噴飛離奇曝光 14:512021/04/26 社會 交往9個月將分居小嫻 金剛計畫赴港工作：她會體諒我 10:412021/04/27 娛樂 用愛解凍2／神經元萎縮無法呼吸 漸凍人發病後平均存活不到五年 07:132021/04/26 社會 中橫3人輕生案 車內交大二線一星分隊長額頭有明顯傷勢 15:202021/04/26 社會 社會熱門新聞 女老師遭警察臨檢壓制誰有錯？最新民調跌破眼鏡 - 社會 黑衣人闖松山分局毆警砸電腦 離譜所長刪除影像遭法辦 - 社會 黑衣人闖松山分局驚爆畫面遭刪除 警政署怒拔分局長林志誠烏紗帽 - 社會 新竹十八尖山眼鏡蛇四處竄 民眾批放生惹禍 內行人曝真相 - 社會 超強意志力！柔道腦死7歲童腦壓再降 醫：大進步 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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