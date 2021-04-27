新北市鶯歌1名4個月大的男嬰今（27日）被保母發現在床上無呼吸心跳，疑似為噎奶窒息，已緊急送醫搶救中；目前警方已到現場，據了解該男嬰經檢查無外傷，初步排除遭虐殺，詳細事發原因仍有待調查釐清。

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(中時新聞網)

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