2018年日本關西機場事件，台北市議員羅智強批評駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」、逼死大阪處處長蘇啟誠，遭謝提告求償100萬元，台北地院今判羅勝訴免賠。羅得知結果，表示希望這個裁判能稍稍告慰蘇的在天之靈，並稱謝是有史以來最不稱職的外交官，呼籲總統蔡英文為了國家，應該把謝換掉。

羅智強表示，感謝法院在蘇啟誠冤死案件中做出公正裁判，感到欣慰的不只是保全他個人名譽，更希望這個判決能告慰蘇的在天之靈；他是最早出來為蘇申冤爭取公道的人，也是最早揭發謝的愛將楊蕙如養網軍、帶風向汙衊大阪處，以及站出來抨擊謝在關西機場事件卸責。

羅智強說，時隔兩年，這件事已被慢慢淡忘，但對他來說，一直是心裡很深的沉痛，為何國家培養這麼優秀的外交官，要如此蒙受不白之冤，相關人對此事似乎也沒有檢討，事件過程中若能多一些勇敢、多一些承擔、多一些願意負責，就不會有這個悲劇。

羅智強話鋒一轉，指謝長廷近來的表現是大家「有目共睹」，不只在關西機場事件上，其他包括福島核災食品議題、釣魚台漁權紛爭議題、慰安婦議題等，以及最近日本福島核電廠排放核廢水事件，謝堪稱有史以來最不稱職外交官的典範，今天為了國家計、外交計，蔡總統真的要痛下決心，審慎考量處理謝的人事。

羅智強說，很多人批評謝長廷是「幫助日本代表」，關西機場事件第一時間就切割卸責，現在台灣核電廠、台電、經濟部、原能會又突然歸他管，在相關議題上不斷帶風向，相信國人心中有很大問號，很多事情是謝的本務，謝越要切割，非本務之事又一天到晚越俎代庖，真的不適任。

(中時 )