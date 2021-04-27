台灣國家聯盟25日主辦「海內外台灣國是會議」，副總統賴清德致詞表示，「台灣是主權獨立國家，主權與中國互不隸屬」。對此，國民黨大陸部副主任張弘遠26日回應，賴清德此語違背現行中華民國憲法規定，且賴清德就職時，曾有對憲法效忠之誓詞「如違誓言願受國家嚴厲之制裁」，如今所言如何能使人信服？當局「動態式國名」和「選擇性的實踐主權」，是對現代民主政治的嘲諷，加上陸委會邱太三主委日前針對兩岸提出的「建設性模糊」、期待兩岸「春暖花開」，張弘遠表示，此說也已經被賴說法直接打臉。

張弘遠表示，當局「動態式國名」和「選擇性的實踐主權」，是對現代民主政治的嘲諷，且賴清德與蔡英文的對於國家立場說法矛盾，蔡英文日前接受BBC專訪時說：「我們已經是獨立的國家，叫做中華民國台灣」，賴則說「台灣是主權獨立的國家」，國家政府領袖間對於國家立場詮釋的差異，這已然是憲政危機。另外，總統府資政、前考試院長姚嘉文在會議上又提出跟蔡、賴不同調的說法，要求建立「台灣共和國」，張弘遠說，國之大政必須嚴肅以待，三位論述不同將會擾動民心，可不可以請這三位自行協調，討論出關於中華民國名稱和法律定位的統一說法？

而對於陸委會邱太三主委日前針對兩岸提出的「建設性模糊」、期待兩岸「春暖花開」，張弘遠表示，此說已經被賴、姚說法直接打臉，對此，蔡英文仍不置一詞。賴、姚的說法，對於台海及周邊區域的和平與穩定沒有幫助，與16號的美日領導人聯合聲明相抵觸，更會讓臺灣民眾安危受到影響，蔡英文不應持續沉默。

張弘遠最後強調，民進黨部分政治人物質疑別人對國家的忠誠，卻放任自己對國家名稱及體制的擅改，既然能對中共當局大喊「台灣主權」，但何以又對其他國家侵害我國的主權、漁權等行為視若無睹，這樣的「雙重標準」、「選擇性的主權觀」，近似詐欺詭道，面對當前危局，不思以正道治國，反而專行偏鋒，將斷送社會對於政府的信任。

(中時 )