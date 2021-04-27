【旅遊經編輯部報導】都市人對於農村生活可說是相當陌生，想感受不一樣的農村生活體驗，新北市舉辧多場農村生活體驗，其中包括：闔家大小一同上山「找茶趣」；嵩山社區季節性農事體驗等！

每年3月至5月期間是春茶的產季，喜愛品茶、熱愛品茶的民眾，現在正是到坪林茶鄉觀光的好時節，現任坪林青年茶業發展協會理事長詹承得所經營的「新峯友茶」，不只能品嘗到新鮮的春茶，也能預約茶園導覽，有喝有玩還能帶著滿滿的茶葉知識回家。

新峯友茶原為新峯茶行，但第5代傳人詹承得認為「茶行」2字無法體現與客人間相處的人情味，於是將自家茶行更名為「新峯友茶」，秉持「以茶會友」的精神，將來訪的客人都當作自己的朋友，熱情的分享家中好茶以及解說茶葉相關知識，茶園同時也開放預約導覽，民眾可向新峯友茶粉絲專頁預約課程。

坪林青農詹承得

新峯友茶蜜香紅茶茶包課程約1.5小時的課程，包含：茶園導覽、體驗採茶、揉茶，以及茶品茗教學，每個環節詹承得表示一定傾囊相授，有問必答，詹承得經營的新峯友茶茶園面積約4公頃，年產量約，3000-500台斤，有文山包種茶、蜜香紅茶，開發包種茶娃娃酥、包種茶牛軋糖等茶點心等，民眾前往時，可以茶園賞茶山、聞茶香、品好茶。

另外，今年由協會的17位中級品茶師，挑選坪林各家茶園的優質茶葉，共同包裝開放春茶禮盒預購，日期從即日起至5月18日止，民眾朋友可至協會粉絲專頁(新茶世代) 購買，春茶禮盒不只是產地直送，更是能品嚐到由專業品茶師把關的包種好茶。此外新北青農力計畫也協助協會建置了三階段分級制的包種茶品評課程，預計下半年將在都會區開課，將坪林的茶帶出坪林，讓更多人能學到該怎麼品評茶葉，比較不同茶的風味，並了解坪林包種茶的歷史與製程。

嵩山社區百年梯田

嵩山社區舉辦農事體驗

嵩山社區千歲米

除此以外，新北市農村再生社區之一的嵩山社區，擁有新北最大面積達43.64公頃的百年石砌梯田，近年來積極推動食農教育，進行農事傳承推廣，民眾造訪北海岸不妨安排至青春山海線的石門嵩山來趟不同的深度之旅走入梯田、品農家菜。由於每年四月的插秧即是嵩山社區最忙碌的時候，今年淡江大學的學子前往嵩山社區進行春耕插秧體驗，藉由「做中學」親近農田體驗播種、手插秧、抓田螺，感受一日農夫體驗。

嵩山社區理事長王綸表示，社區不分平日假日，長期接受20人團體報名社區深度旅行，內容包含：生態導覽(參訪百年梯田來趟有趣的稻田巡禮)、當令農事DIY體驗 (插秧每年3至4月、割稻每年7至8月、挖地瓜體驗每年7至8月皆有辦理)及社區特色農家菜，開車前往的遊客由臺2線往三芝方向，老崩山路左轉上山往順天聖母廟方向，經過順天聖母廟後200m，即可抵達梯田最佳觀景點，搭乘大眾交通工具的民眾可乘坐巴士F151於順天聖母廟下車。

※.資訊──

◎.茶園導覽：

民眾可於1至2周前向粉絲專頁私訊或向詹承得先生預約(電話:0989-580921)。8至10人成團，每人費用300元，課程時間1.5小時，內容包含茶園導覽、體驗採茶、揉茶，以及茶品茗教學！資訊查詢：新峯友茶粉絲專頁春茶預購：坪林青年茶業發展協會粉絲專頁

◎.嵩山社區季節性農事體驗：

1.季節性活動(插秧每年3至4月、割稻每年7至8月、挖地瓜體驗每年7至8月皆有辦理)，20人開團，上限60人，活動費用：300元/人(含體驗及中餐)2.常態性農事體驗(米食DIY體驗)，20人開團，上限60人，活動費用：300元/人(含體驗及中餐)3.生態導覽(參訪百年梯田來趟有趣的稻田巡禮)，20人開團，上限60人，活動費用：1600/場，並以報名人數均分場次費用報名方式採電話報名或臉書私訊聯絡人：王綸理事長 手機：0933-880430 / 市話(02)2638-2012資訊查詢：新北市石門區嵩山社區發展協會粉絲專頁

圖片：新北市政府農業局提供

(中時新聞網)