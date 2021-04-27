被蔡英文總統點名「若沒減到100公斤以下，就開除黨籍」的民進黨立委蔡易餘，今天在廣播節目上分享減重飲食，還透露喝了氣泡水就不會想吃東西的絕招，蔡英文下達減肥令至今已過了29天，他信心笑談，他已從109公斤減到104公斤。

民進黨立委蔡易餘音體重破百，被蔡英文總統下達減肥令，要求3個月內要減到100公斤以下，否則要開除黨籍，中廣董事長趙少康聞言後批評，蔡英文不應歧視胖子，隨後，蔡易餘譴責趙少康的言論才充滿歧視。

蔡易餘上午接受《周玉蔻嗆新聞》廣播專訪笑談，蔡英文當天講完至今已過了29天，「我現在已經減到104公斤」，照理說他可以減得更快，但還是有小應酬，目前他靠運動、節食，少吃澱粉多吃蛋白質，朝目標前進。

他透露，小時候身形是胖的，但國小是瘦的，大學時保持60公斤，當兵後體重才往上增加，媽媽一直以來對他的體重很有意見，時常要他減肥。

蔡易餘笑談，這一個月來，他不停快走，還請益健身教練，「雖然健身教練很怕我影響他的招牌」，他還透露一個「絕招」，他會去買氣泡水機器，喝了器泡水後，感覺就不會想吃東西，「目前皮帶已經可以多往進去一格」。

(中時 )