韓國經濟成長率(GDP)在2021年第一季表現優於預期，主要歸功於出口溫和復甦與韓國政府抗疫紓困計畫。

韓國央行27日表示，2021年首季經濟成長年增率為1.8％。若按單季來看，GDP為1.6％，大於2020年最後一季的1.2％。同時，也比市場普遍預估值1.23%來得佳。

韓國央行指出，因為民間消費回升，對經濟成長助益頗大。2020年新冠病毒剛爆發時期，韓國當時第一季與第二季的經濟成長，分別都衰退1.3％與3.2％。至於第三季就反轉成長2.1％，第四季也增加1.2％。

2021年第一季年增率方面，公共設施投資為12.4％，民間消費為1％，政府支出為2.6％。不過，建築項目投資卻年減2.4％。

韓國央行預估，2021年經濟可望成長3％。至於，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）最近也預測韓國2021年的GDP可大幅提升至3.6％。

出口慢慢復甦，可助幫助韓國經濟成長，但第四波新冠病毒傳播，可能會給韓國未來景氣埋下伏筆。

國際信評業者穆迪（Moody's）曾指出，出口強勁復甦對2020年下半年，甚至2021年初的反彈增添柴火。不過，為抑制新冠疫情限縮經濟活動，傷害到勞動市場人力需求，與侵蝕掉消費者信心。

根據韓國官方數據，在晶片與汽車出貨強勁下，韓國出口在第一季創下歷史新高。第一季海外出口金額為1465億美元，年增率達12.5％，創有史以來最高單季出口金額。

同時，也帶動韓國4月前20天的出口量，年增率高達45.4％。

4月下旬，韓國央行預測韓國經濟在2021年將可增3％，通膨率也同步上漲1.3％。

韓國財長也表示，出口強勁與韓國內需改善下，2021年GDP預估值可望落在3.5與3.9％之間。

(時報資訊)