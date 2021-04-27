疫情打擊，周一歐美原油期貨回跌；由於大型原油進口國印度，其單日新冠病毒確診數新增超過35萬例，加上醫療資源呈現匱乏，使得石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，對原先看好的燃料需求轉為謹慎，引發油市賣壓出籠。

據了解，OPEC+聯合技術委員會(JTC)在本周的技術會議上，對今年全球需求預測維持不變，但同時也表示印度的嚴峻情況，令市場需求變化產生不可測的影響。而對於本周即將召開的正式會議，分析師則認為若印度疫情持續擴大，OPEC+將不排除取消既定的增產的政策。其中美國原油跌幅0.4%，倫敦原油跌幅0.7%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.23美元，報每桶61.91美元；5月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.88美元；5月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.98美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.46美元，報每桶65.65美元。(商品行情網)

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