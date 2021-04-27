台灣民意基金會今（27）日公布最新民調，若明天舉行公投，反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選三項公投，將獲「壓倒性勝利」，重啟核四項目呈現拉鋸，在驚濤駭浪中被否決；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，四項公投不是藍綠對決，民進黨若無法翻轉，結果將是三比一，民進黨正陷入一個「穩輸」的局面。

游盈隆強調，8月四項公投已呈現波瀾壯闊的公民運動，不是藍綠對決，因為國民黨只有二成支持者，但是在支持三項公投都在50％以上，民進黨支持者至少佔四成，在藻礁公投更有四成七，但執政黨還沒有意識到，還在網軍、鄉民恐嚇搞藍綠對決，若這樣繼續下去，民就是三比一，勢必重創完全執政黨， 終結蔡蘇體制，蔡蘇共治也將隨之走入歷史。

台灣民意基金會今公布「國際形勢、兩岸關係與台灣政局」最新民調，反萊豬公投選民的投票傾向，61.7％同意，30.5％不同意票，1.5％尚未決定，2.6％不投票，3.6％不知道、拒答。若明天投票，同意票比不同意票多31.2個百分點。

藻礁公投選民的投票傾向，50.1％同意，25.9％不同意票，7.1％尚未決定，2.4％不投票，14.6％不知道、拒答。若明天投票，同意票將比不同意票多24個百分點。

「公投綁大選」公投選民的投票傾向，50.8％同意，37.7％傾向投不同意票，3.1％尚未決定，1.6％不投票，6.8％不知道、拒答。換言之，如果明天投票，同意票將比不同意票多 13.1 個百分點。

「重啟核四」公投選民的投票傾向，43.5％同意，44％不同意票，3.5％尚未決定，2.2％不投票，6.8％不知道、拒答。若明天投票，同意票將比不同意票多0.5個百分點，「重啟核四」公投將在驚濤駭 浪中被否決。

反萊豬公投的投票傾向分析，民進黨支持者41.1％傾向投同意票，49.5％不同意票、國民黨支持者80.6％同意，14.7％不同意、民眾黨86.4％同意，9.8％不同意、時力54.4％同意，38.3％不同意、中性選民68.6％％同意，21.9％不同意。

年齡層上不分老幼，傾向投同意票者皆遠遠超過50％，其中尤其以35到54歲者，傾向投同意票者高達六成八以上。

職業背景上，學生、軍公教人員和白領階級傾向投同意票比例在六成六以上。此外，六都每一個行政區域都呈現超過半數選民傾向投同意票，即便是台南市與高雄市這兩個指標性民進黨執政縣市，也趨近六成。

珍愛藻礁公投民進黨支持者46.4％同意，28.7％不同意、國民黨支持者57.6％同意，20.2％不同意、民 眾黨支持者71.6％同意，17.6％不同意、時力支持者49.3％同意，40.5％不同意、中性選民 44.3％同意，24.2％不同意。 年齡層上，20到 24 歲選民七成同意，35到44歲選民六同意。

六都部分，正反比例明顯較高的是台北市與桃園市，較低的則是台中市與台南市。

公投綁大選部分，進一步分析，民進黨支持者41.3％同意，48.7％不同意、國民黨支持者60.6％同意票，28.5％不同意、民眾黨支持者中，64.4％傾同意，30.3％不同意、時力支持者57.9％同意，41％不同意、中性選民50.6％ 同意，31.8％不同意。其中25到44歲近六成同意。

尤其以學生、軍公教人員和白領階級傾向投同意票比例較高；六都 除台北市，每個行政區域都呈現 數選民傾向投同意票，連台南市與高雄市都有近五成的人傾向投同意票。

「重啟核四」年齡層上，34歲以下選民多數同意，35歲以上選民多數不同意，45到54歲兩比例接近。20到24歲選民七成同意。六 都上，台北市、桃園市、台中市、高雄市同意明顯多，新北市、台南市及16縣市不同意比例較高。

本次調查由訪問期間是 2021年4月19到21日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1021人;抽樣誤差95％信心水準下約正負3.07個百分點

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