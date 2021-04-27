網紅小A辣去年砸45萬到泰國完成性別重置手術，術後的她比女人還嫵媚迷人，漂亮外型和直率個性讓她圈粉無數，日前因為好友林進到她的老家參觀，意外發現小A辣家族的背景龐大，臨時起意開箱豪宅，也讓小A辣雄厚的身家背景曝光，在網路上掀起熱議。

林進日前到台中拍片，順便造訪好友小A辣的老家，一進門就忍不住驚呼「好大喔」，參觀完超大空間的客廳和晒衣場，他忍不住爆料，「難怪小A辣常常說『要拍不拍隨便啦，我又沒差，我在台中有後盾』，真的有欸！」由於小A辣家是透天厝連通，其中一棟2樓以上都是空房，看起來就像全新的房子。

小A辣也自豪地表示，「因為祖先做很多功德，年輕的時候很努力、有很多土地，才有這個成就，懂嗎？」間接透露自家的大地主身分，指出家裡3棟透天厝加起來共260坪，但沒住幾個人，反而是養的狗比較多，讓林進忍不住開玩笑虧，「台北住狗窩，狗在台中住豪宅」。

小A辣坦言能有今天的舒適都是前人的努力。(圖/翻攝自林進YouTube)

網友看了也不禁驚呼，「房子好誇張大哦，我的天啊」、「好大房子每間房間都很大，而且屋況很好耶，都沒有壁癌，也沒有髒髒的，連漆都白亮亮的XD人住了運就很好」、「哇～好大」、「A辣家有錢人哦～」、「大房子要打掃就知道痛苦」、「好大的房子唷」、「正港豪宅」。

(中時新聞網)