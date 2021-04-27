NBA官方宣布巫師球星畢爾和獨行俠一哥東契奇分別獲選上周東西區最佳球員。

這是畢爾職業生涯第4次獲得單周最佳，上次獲此殊榮是2019年3月18日。上周畢爾率領巫師拿下4連勝，場均31.3分、5.8籃板、3.0助攻，三分球命中率高達55.0%。

畢爾是上周聯盟唯一4場比賽都攻下超過29分的球員，也是上周唯一場均超過30分，投籃命中率50%，罰球命中率90%以及三分球命中率55 %的球員。巫師取得8連勝，寫下們自2001年12月以來最長連勝佳績。

東契奇職業生涯第4次獲得單周最佳，也是本賽季第3次獲此殊榮，本賽季聯盟僅有三人3次獲得單周最佳，另外兩人是公鹿阿提托康波和金塊約基奇。

上周東契奇場均26.0分、10.0助攻、9.0籃板、1.7抄截，率領獨行俠3戰全勝。東契奇成為獨行俠隊史上第4位職業生涯至少3次獲得單周最佳，另外3人分別是諾威茲基（16次）、芬利（3次）和奇德（3次）。

(中時 )