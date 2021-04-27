澎湖周姓男子前年闖入一處民宅，見女子剛洗完澡全裸出來，他用百公斤的身體坐在她身上摸胸，女子先假裝配合他的要求洗鴛鴦浴，再佯稱「肚子餓」外出吃東西覓食，脫逃後報警，最高法院斥責周男犯後未坦認犯行，依侵入住宅強制猥褻罪將他判刑6年定讞。

2019年4月27日上午6點多到被害人住的宿舍大樓，聽見她房內傳出吹風機聲音而研判她應在房內，再以手轉動房門發現未上鎖，隨即直接推門侵入，剛好她在房內甫洗完澡自浴室全裸出來，驚見周男開門進來而大聲尖叫。

周男為了讓被害人暫時噤聲以 防事跡敗露，先衝上前去以雙手緊掐她的頸部，並將她推倒在床，再以自己重達百公斤的身體坐上去她身上，致她不能出聲，也無法反抗，另一手則強行撫摸她胸部。

被害人惟恐性命不保，即向周男婉言示好而陳稱「我在酒店上班，你要，我給你」、「我們好好講，好不好」等語，周男才放開她，她為了趁機脫逃，對周男說「你身上髒髒的，我們先去洗澡好不好」，周男隨即當場在她面前自行脫光衣服。

被害女子見狀將周男推進浴室，不料遭他反手拉進浴室內一同洗澡，他將浴室門反鎖不讓她離開，並強行撫摸全裸之她的胸部，她問周男「這附近有監視器，你這樣做不怕被抓嗎」，周說「我在這住了二十幾年，哪裏有，哪裏沒有，我很清楚」。

周男還問對方「要不要當我女朋友，要不要跟我在一起？」，周女騙稱「我們先從朋友做起」等語，待2人洗完澡走出浴室著裝後，她向周男佯稱肚子餓要外出吃東西，周不疑有他而偕同她離開宿舍，她趁機以Line通訊軟體向友人求援後報警。

歷審考量周男侵入被害人住處對其強制猥褻，造成她身心受創，殊值非難，且他對犯罪情節尚非全部坦認，仍有避重就輕或閃爍其詞之情事，將他判處有期徒刑6年，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )