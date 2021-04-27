幾年前一個有趣的調查，告訴我們新衣服拆封後，只有22.8%的人會全部洗一遍，61%的人表示會針對貼身衣物清洗，但有8.2%的人卻完全都不會洗。那你是什麼樣的人呢?

以前的威廉很懶，對於衣物無論是外穿的或是貼身的，都是屬於那個8.2%穿之前完全不清洗的人，總是以為新衣服一定很乾淨，但其實不然，新衣服並不像我們想像中一樣的乾淨，買來最好經過水洗再穿著，而且要按正確的方法清洗，尤其是貼身的衣物。

毒物專家招名威教授經過自身經驗後，更加注意在穿上之前處理新衣服的步驟，即使不洗也會先通風或先曬過。(圖/今健康提供)

我曾經就有一次非常不好的經驗，那是某一個夏天，我穿著剛拆封的新衣服去參觀某一所在中國大陸的學校，因為天氣非常悶熱、空氣品質也不好，又很潮濕，當我走完校園半圈之後，我的新衣服已經完全呈現濕透的狀態，當我意識到這件事之後，已經來不及了，特別是皮膚和汗腺較豐沛的區域，立馬紅腫開始發癢，而且還無法停止，有越抓越癢的趨勢，沒多久就有紅斑跑出來。

在此之後我的每一件新衣服都非洗不可！

說穿了，其實就是皮膚的免疫系統被啟動了，主要原因就是新衣服中的甲醛。為什麼需要添加甲醛呢？衣服在印染的過程中，需要甲醛來固色和防皺。這其實就是簡單的化學反應，甲醛是一種化學原料，已經反應的甲醛會與衣物纖維結合，固定在衣服材質上，但引發狀況的卻是那些沒有被固定的甲醛，我們簡稱它們叫「游離」甲醛。

新衣不洗會怎樣?(圖/今健康提供)

而且提起甲醛，大家的普遍想法都是：室內裝潢的新傢俱、新粉刷的牆壁會有甲醛殘留。雖然大部分人知道甲醛殘留對人體有害，但卻不知道其實衣物內就有了。除了皮膚過敏、紅腫之外，白血病，流鼻血都會是甲醛超標、長期接觸甲醛會引發的後果。事實上，甲醛除了引起急性眼症狀、咳、流淚等直接反應外，還會引發視力障礙和過敏。

但很多人會擔心，常常穿不洗的新衣服會不會罹癌？闢謠一下，穿新衣服導致甲醛暴露的濃度和時間，無法跟高濃度、長期的職業暴露相比，穿沒洗過的新衣服會致癌是沒有科學依據的，且致癌幾率是非常低的。

●所以我們該怎麼做？

除了在穿之前一定要清洗之外，對於厚重的外套，如果清洗起來不是很方便，可以不過水就晾曬，新買來之後在通風的地方晾曬數日也可以達到祛除甲醛等有害物質的作用。

在選擇衣物上，最好選擇純棉、麻衣服，減少印染等製作工藝，也盡量選擇純色、淺色、素色衣服，減少染色物質上身的機率。購買貼身衣物及嬰幼兒用品時，以選擇用染料、塗料少的素色、印花圖案小的產品為好，儘量不要買印花鮮艷、面料挺、硬的產品。

購買嬰幼兒衣服，一定要特別注意，選擇A類，嬰幼兒服裝，甲醛含量≤20mg/kg，這樣比較安全。其次，在買衣服的時候聞一下，如果有刺激性味道可能是甲醛超標，或是有其他化學物！

(中時新聞網)