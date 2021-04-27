吳志揚前祕書收BMW轎車和現金護航投資客 更一審仍緩刑5年

林偉信／台北報導

前桃園縣長吳志揚隨行機要祕書鄒德道被控8年前收賄，協助投資客將農地變更為「仁美產業園區」謀取暴利，一審將他判刑7年半，二審改判刑2年，給予緩刑5年、支付國庫100萬，最高法院撤銷後，台灣高等法院更一審仍判2年，緩刑5年，可上訴。

更一審考量鄒男已坦承犯行，並自動繳交全部犯罪所得，且他的犯罪情節並非重大惡極，2次減刑後，輕判2年；另考量他犯後態度良好，其犯罪之動機、目的及所生危害等，宣告緩刑5年，並命他在判決確定後1年內向公庫支付100萬元，褫奪公權5年。

檢方起訴指控，黃姓男子等《產業創新條例》規定中，仁美段周邊農地得申設產業園區，農業用地即可因此轉編為工業用地，投資成功將有暴利可圖，因此商議由黃和鄒德道建立聯繫管道，柳、魏負責整合土地，說服其他金主參與投資。

他們並以辦產業人名義向縣府申請，過程若遇到行政阻擾，鄒則以縣長名義名義出面排解，以加速申設流程，但因為過程延宕，開發案所圖未能得逞，檢方將鄒男等人起訴。

(中時 )