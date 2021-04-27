上周五南非幣對美元匯率收14.32，報價仍維持在2020年以來高檔區，目前國人持有最多的外幣級別基金，南幣別幣型名列第三大，3月底規模達南非幣197億，約當新台幣380億元，規模僅次於美元及人民幣。

永豐投信過去曾在2013年推出過南非幣保本基金，該基金甫在3月底到期，即日起再提供南非幣投資新選擇，永豐新興市場企業債券基金即日起再增掛南非幣級別累積型及月配型。

今年以來，儘管已有部份新興市場國家已啟動升息節奏，如俄羅斯、巴西分別升息3碼、3碼，土耳其更大幅升息8碼，永豐新興市場企業債券基金經理人陳雅筑指出，升息主要理由在控制通膨，新興市場在景氣復甦、通膨與匯率有效控制下，債券殖利率未見大幅彈升、利差也僅小幅反彈，同時違約率可望進一步下滑。

儘管年初至今，債券市場受到公債殖利率反彈，呈現波動走勢，不過，新興市場企業債受惠高殖利率、利差與存續期較短保護，相對更能抵禦利率彈升風險，永豐投信強調，新興市場企業債受惠利差回緩、債券殖利率價值，搭配高息幣別參與投資，長期可望進一步優化收益。

永豐投信建議，原已持有南非幣資產投資人，可考慮將現有部位配置於固定收益資產的南幣幣級別，唯南非幣屬於新興市場高波動風險國家貨幣，不建議投資人一次性大額兌換南非幣資產，以避免匯率修正時承受較大的波動風險。

(時報資訊)