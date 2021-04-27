26日隔晚美股表現不一，港股在26日跌逾百點後，早盤也在下跌超過百點後，一度出現反彈跡象。恆生指數開低57點後，曾漲至28922點，最多跌掉159點。不過，在月線約28759點附近找尋支撐。恆生指數目前為28,905.1點，下跌47.73點，跌幅0.16%。國企指數(H股)為10,969.38點，下跌11.93點，跌幅0.11%。

藥明生物董事長再調節持股，股價開跌5.1%為108.9港元，一度更大跌超過6%，無疑是表現最差大型股，因至少拖累恆生指數45點。

金融股表現不錯，友邦保險漲0.9%，匯豐控股與香港交易所分別漲0.3%與0.2%。

美團被立案調查，股價開低1.6%為300港元。至於其它大型科技網路族群也下跌，百度跌近2%，騰訊跌0.8%，快手跌0.6%，小米跌0.4%，京東跌0.1%。不過，阿里巴巴漲0.6%，嗶哩嗶哩也開高1.4%，一度達917.5港元新高。

汽車類股早盤也出現上漲，長汽反彈近3%，比亞迪，吉利大概漲0.7%左右。同時，恒大漲0.4%，五菱也漲逾3%。

(時報資訊)