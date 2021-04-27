友達(2409)本周四將召開第1季法說會，公布首季財報，股價今天突破上周四的高點，來到32元價位，股價維持在10年半以來新高位置；群創(3481)同樣同創波段高，面板雙虎漲幅都達到6％左右。昨天公布自結財報的彩晶(6116)，獲利優異帶動股價漲勢不止，僅差一檔就站上漲停，股價創2001年6月以來新高。

由於相關零組件如驅動IC等晶片、玻璃基板、偏光片缺料狀況比首季嚴峻，市場供需緊俏，導致面板價格持續上揚，也讓友達訂單能見度來到第3季。另一方面，全球大幅擴廠不再，大陸廠已達進口替代目標且政府補貼轉往半導體，產業擺脫景氣循環，整個生態結構已正向轉變，可預期未來即使供需穩定，但仍可維持健康方向發展，對面板廠長線發展相當有利。

彩晶股價漲幅過大，應主管機關要求獲利自結數，3月稅後淨利11.25億元，年成長1656％，每股盈餘0.37元，第1季合併營收約78.88億元，季增12％，年增率130.85％，為17季以來最高，估計第1季每股盈餘上看1元。

今年面板價格目前觀察欲小不易，法人估計友達及群創今年每股獲利可望介於4.5到5元之間。

(時報資訊)