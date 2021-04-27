A股三大股指27日開盤偏軟，低檔微幅震盪。

上證指數27日開盤報3,440點，跌1點或0.03％；截至10分38點，報3,29.77點，跌11.4點，跌幅0.33％。

深成指開盤報14,211點，跌12點或0.09％；現報14,178.76點，跌45.69點或0.32％。

創業板指數開盤報2,964點，跌5點或0.18％；現報2,968.62點，跌0.78點，跌幅0.03％。

各類股普遍受壓，煤炭、電力、石油、房地產、水泥、化工、鋼鐵、金融股偏弱；有色金屬股表現相對平穩。

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(工商 )

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