大陸女星趙麗穎日前閃電宣布和大9歲男星馮紹峰離婚，結束近3年婚姻，消息一出讓外界相當震驚，因為毫無徵兆，而他們為避免外界揣測，也在聲明提到是因工作聚少離多，才決定退回朋友關係，其實，趙麗穎是演藝圈出了名的勞模（不停工作的勞工楷模），近日，也有網友翻出她過去拍床戲的敬業片段，引起熱議。

趙麗穎因為主演陸劇《花千骨》、《楚喬傳》等爆紅，不過在這之前，她也是經歷了一段從小配角拚到第一女主角的過程，近日有網友翻出她過去在電影《宮鎖沉香》中的床戰片段，但最後卻因尺度太大全被刪光。

趙麗穎昔和朱梓驍大尺度刪減畫面流出。(圖／翻攝自微博)

趙麗穎在《宮鎖沉香》中飾演「琉璃」一角，和飾演九阿哥的男星朱梓驍有一場激情床戲，穿著肚兜的她，跨坐在朱梓驍身上，拍攝在地上交疊的親密感，雖然兩人都很害羞，但為了最後呈現的畫面，也敬業的接受導演不斷的調整，不過最後卻因尺度太大，畫面全被刪掉。

網友看了也心疼「為藝術犧牲然後整段刪除，是在搞笑嗎？」、「唉，當年她還只是小演員，吃了很多苦」、「這樣的拍攝為什麼沒清場？」、「明知道尺度大會被刪，那為什麼還要拍」，也有人認為在這種離婚後的時機點發出這片段，是想要幹嘛？

沒有背景的趙麗穎，出道多年憑藉著自身的努力，戲約不斷，在演藝圈有著拚命三娘稱號，她在生下兒子想想後，休養半年就復出拍戲，而她也給外界事業、家庭都兼顧很好的形象，未料甜蜜婚姻仍不敵聚少離多，最後無奈離婚收場。

(中時新聞網)