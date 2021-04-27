母親節將至，許多人開始規劃如何慶祝，但一名網友卻發文痛斥，這樣的媽媽沒資格以母親身分過節，指出婆婆年輕時愛賭，欠了一屁股債後丟掉孩子落跑，直到孩子長大了又來糾纏，善良的大姑將其帶回家照顧，卻迎來痛苦的生活，婆婆不工作每天窩家裡，但卻啥都不肯做，還瘋狂嫌棄大姑幫忙準備的飯菜，甚至老向孩子們要錢，引起網友討論，天下有不是的父母。

一名網友昨在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文分享，婆婆20幾年前因為熱愛賭博，向親戚借許多錢不還，留下數百萬的債務就落跑了，如今卻因為無法生存，回來糾纏當年被自己丟下的孩子們，而大姑將她接回家照顧，卻沒想到痛苦的生活自此開始。

該網友表示，這麼多年過去，婆婆從沒為了當初拋家棄子的行為道歉過，反而還理直氣壯地說，她只是回來花她應該花的錢，而且婆婆才50幾歲就莫名奇妙辭掉工作，花光所有退休金，每天在家什麼事情都不做，連垃圾都不願意倒，每天還得替她準備飯菜，但大姑買什麼她就嫌什麼，最後甚至還要求大家都要給她5千元，當然沒人理她。

該網友感嘆地說，婆婆逢年過節就會跟大家要錢，像是最近母親節快到了，婆婆打電話來說，母親節她不方便吃飯，直接給現金就好，但老公認為這樣的媽媽沒資格以母親的身分過節，或是跟他要錢，因此除了過年給紅包之外，老公從不給她錢。

該網友透露，婆婆生了四個孩子，當年因欠債一走了之，大女兒一肩扛起照顧弟弟妹妹的責任，如果說要過節，也應該是大姑有資格過。貼文引起網友熱議，「又是一樁道德情緒勒索」、「真的很討厭倚老賣老或是情緒勒索的人」、「天下有不是的父母，她是真的失格」、「開口閉口都是要錢的婆婆，讓人很XX」。

(中時新聞網)