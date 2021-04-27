本月23日娛樂圈爆震撼彈，一線紅星趙麗穎與「蘭陵王」馮紹峰在微博先後官宣離婚，也明講原因，兩人因戲結緣也因為工作而消磨了感情，聚少離多是婚姻破滅的主要原因，但兩人會繼續一同扶養兒子長大，但撫養權真正的歸屬還未可知，有娛樂圈相關人士爆料，趙麗穎不想要孩子，會交給前夫馮紹峰，但會常探視，維持單親媽人設。

趙麗穎與馮紹峰離婚一事震驚外界，畢竟兩人成為夫妻、爸媽才2年多，甚至還沒能辦婚禮，感情就煙消雲散，據《搜狐新聞》報導，兩人官宣離婚時，很有默契地發了好聚好散祝福彼此的短文，離婚後雙方甚至粉絲數不減反增，至於財產部分，雖然趙麗穎與馮紹峰都身家不斐，但原本的資產就已分割得相當清楚，旗下公司甚至都沒重疊，幾乎毫無商業關連，不會成為離婚絆腳石。

兩人離婚的事情延燒了數日，如今有大陸娛樂記者爆料，表示關於孩子撫養權的問題，其實夫妻不同調，趙麗穎沒有想要孩子，但未來仍會時常探望，是為了鞏固「單親媽」人設，且每次都會特意為之，並讓媒體知道，這與兩人離婚聲明中說的共同扶養兒子的言論有所差異，但目前雙方對於撫養權的想法，還沒明確表示。

對於趙麗穎的立場，外界多認為她很重視演員身分，她產後相當快速就復出，但同時也塑造了好媽媽形象，有段時間幾乎都把孩子帶在身邊照顧，且她是很重事業的女星，以她當今在圈內的地位，不需要靠其他人或孩子來拉抬人氣與熱度。

(中時新聞網)