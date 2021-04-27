台鐵新局長杜微今正式走馬上任，身為老台鐵人，杜微對這棟百年大宅並不陌生；如今最大不同，擺在他面前的，是普悠瑪號、太魯閣號等新車相繼出事後的斷垣殘壁，如何重建。

杜微是成功大學交通管理科學系學士、台灣大學政治系碩士，進入台鐵後從基層做起，主要工作都和運務有關，這次出線，也符合台鐵局長一職幾乎都從運務找人的一貫思考。

台鐵家大業大，早年在高階主管遴選上，多有「學長拉學弟」的習慣，其中又以成大、交大兩校競爭最激烈，近25年來，幾乎都是成大佔上風。1996年至2006年，台鐵3任局長陳德沛、黃德治、徐達文全出自成大。

儘管2006年時任交通部次長何煖軒一度兼任台鐵局長，不過同年11月，又由成大畢業的陳峰男升任局長。2007年6月，副局長范植谷接手，范同時也是陳峰男成大學弟，只是他在交大拿到博士學位。

范植谷在台汽董事長任內成功推動民營化，交通部看中他的能力，盼複製台汽模式。只是范一待長達7年，內閣都不知道換過幾輪了，他始終不動如山，卻也無力改造台鐵。

范植谷之後，交大博士周永暉出任局長，做了兩年半，在時任交通部長賀陳旦的「大風吹」（首長輪調）政策下轉往觀光局，台鐵再由成大畢業的鹿潔身接手。

2018年，賴清德任閣揆期間，找來得力幫手張政源負責台鐵；張和鹿潔身、范植谷甚至是成大交管系的同班同學。

台鐵員工私下虧新進同事，如果想升職，最好找時間去念成大，「有學長罩差很多」。杜微的出線，有人質疑根本是近親繁殖，如果過去同一批人都修不好台鐵，要怎麼期待重生。

杜微曾說過，父親給他取單名微，有「防微杜漸」之意。台鐵近年許多問題，就是小細節沒做好，衍生重大災難。杜微能否人如其名，帶領台鐵走出困境，著實考驗他的智慧。

(中時新聞網)