2018年日本關西機場事件，台北市議員羅智強批評駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」、逼死大阪處處長蘇啟誠，遭謝提告求償100萬元，台北地院今判羅勝訴免賠。對此，羅智強稱在訴訟過程中，自己見識到謝長廷的不可思議歪理，但他感謝司法作出公正的判決，希望多多少少可以告慰蘇啟誠的在天之靈。

羅智強今（27日）在臉書發文表示，過去2年多，為蘇啟誠冤死案，他不遺餘力的為這位優秀的外交官爭公道，他率先揭發謝長廷愛將楊蕙如養網軍idcc造謠中傷大阪處，也痛批謝長廷卸責，謝長廷為此提告羅智強求償100萬元，而今天法院判決他勝訴、謝長廷敗訴，雖尚不是終局判決，但他謝謝司法，作出了這個公正的判決。

最令羅智強感到欣慰的是，這個判決也還了蘇啟誠一個間接的公道，面對謝長廷跨海的提告，他直言，自己都親自出庭，就像今天宣判，自己並不知勝負為何，但不管結果是勝訴還是敗訴，自己還是不逃不避的出庭聆判，並面對媒體，勝也面對，敗也面對；不像謝長廷躲在日本，不敢和他當面對質，道理無他，他就是要親眼看看，大阪發生優秀外交官，因為謝長廷的愛將楊蕙如養網軍造謠，被逼得以死明志，謝長廷有何顏面、有何歪理，來控告為蘇啟誠申冤的他。

在訴訟過程中，羅智強稱，自己親身見識了謝長廷的諸多不可思議的歪理，例如謝長廷的律師反覆強調，大阪不歸謝長廷管，但謝長廷的頂頭上司外交部長吳釗燮卻說，謝長廷對大阪處有指揮監督之權，面對吳釗燮的説法，謝長廷的律師竟然可以拗，那指的是「政務」，不是「館務」，最後律師拿出謝長廷在自己的臉書上自承自己有監督大阪權力的貼文，打臉謝長廷，而謝請來的律師竟也只能支吾其詞的説，那不是謝長廷的原意。

對於謝長廷的歪理，羅智強強調，自己不客氣的回撃，反問謝長廷的律師，如果吳釗燮説謝長廷有指揮監督大阪的權力都不算數，如果連謝長廷自承有監督大阪的權力都不算數，都是搞不清楚狀況亂説，當一個外交部長和駐日代表自己都搞不清楚自己有沒有監督大阪的權力，為什麼他認為謝長廷有監督大阪的權力就要被告？為什麼外交部長和駐日代表都搞不清楚的事，要期待他搞得清楚？

最後，羅智強感嘆，這個判決也挽不回一位優秀外交官寶貴的生命，但他希望多多少少可以告慰蘇啟誠的在天之靈。

(中時新聞網)