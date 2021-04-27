新冠肺炎疫情嚴峻，台灣民意基金會今（27）日公布最新民調顯示，國人接種AZ疫苗的意願，其中34.2％台灣成年人一點也不願意，4成7認為蔡政府在疫苗採購上不透明，比認為透明者多9個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆提醒，當越來越多人擔心政府可能有黑箱作業時，將嚴重不利政府有效防疫的作為。

民調顯示，國人接種AZ疫苗的意願，20歲以上台灣成年人中，約2成9基本上願意接種；高達6成6不願意，不願意接種者比願意接種者多37個百分點。值得注意的是，有3成4台灣成年人強烈不願意接種AZ疫苗。

對於蔡政府疫苗採購資訊透明度問題，民調指出，20歲以上台灣成年人中，8.6％非常透明，29％還算透明，24.5％不太透明，22.1％一 點也不透明，15.9％沒意見、不知道。

游盈隆認為，4成7台灣公民質疑蔡政府疫苗採購資訊不透明，這種現象的出現並不尋常，尤其當人民曾高度信任、甚至無條件服從陳時中及其所領導疫情指揮中心的時候。

而在接種意願上，9.9％非常願意，19.5％還算願意，31.8％不太願意，34.2％一點也不願意，4.5％沒意見、不知道。

游盈隆說，20歲以上台灣成年人中，約2成9基本上願意接種AZ疫苗，但有高達6成6不願意，不願意接種者比願意接種者多37個百分點。值得注意的是，有3成4台灣成年人強烈不願意接種AZ疫苗。這也顯示，絕大多數的台灣公民對施打「阿斯特捷利康疫苗」有疑慮，未來疫情指揮中心推動AZ疫苗接種，如何說服社會大眾願意接種，將是一個極大的挑戰。

本次調查由訪問期間是2021年4月19到21日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1021人；抽樣誤差95％信心水準下約正負3.07個百分點。

(中時 )