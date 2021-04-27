總統蔡英文第二任期將在3年後屆滿，各陣營2024大選派誰出馬備受矚目。至於誰最適合擔任下一屆總統？《美麗島電子報》昨(26)日公布的最新民調顯示，民眾在國民黨以及民進黨中最看好的分別是侯友宜以及賴清德，而美麗島電子報董事長吳子嘉指出，除了這兩人之外，為居第三名的柯文哲將會是決定選舉結果的關鍵因子，「他支持誰，誰就會贏。」

「誰最適合做我們下一屆的總統」的民調數據顯示，有23.6%民眾認為賴清德適合，22.5%民眾認為侯友宜適合，認為柯文哲適合的則有10.8%，認為前國民黨主席朱立倫適合的有8.1%，認為桃園市長鄭文燦適合的為7.5%，蘇貞昌排名墊底，僅有3.9%民眾認為他適合。

對此，吳子嘉在政論節目「關鍵時刻」中指出，目前賴清德已經逐漸成為民進黨中的共主，日前AIT還和他一起去爬山，已經很明顯是他們（美方）屬意的對象了；而鄭文燦與賴清德間的民調比較也相當有趣，因為在個人支持度民調中，鄭文燦是高過賴清德的，但進入了總統PK，反而是賴清德的支持度高過鄭文燦；另外一直對總統大位有想法的蘇貞昌，在這張民調一比較之下，可以直接斷言，「總統夢碎！」

吳子嘉也指出，在民進黨與國民黨的對抗中，明顯可以看到賴清德與侯友宜互相糾纏，兩人只差距1個分點的支持度，而這個時候「第三者」就很重要了，儘管第三名的柯文哲距離兩人都有一倍多的支持度差距，「但這個時候柯文哲就成了這場選舉的關鍵因素，只要他支持誰，誰就會贏！」

(中時新聞網)