日本福島核事故廢水預計兩年後排放入海，我駐日代表謝長廷卻數度辯稱台灣核電廠也有排放鈷、銫、氚核廢水。對此，被稱為「工程師的良心」的核四廠前廠長王伯輝指出，台灣核電廠的廢水是有氚，但氚就是氫的同位素、是水，「免驚啦」，不過台灣核電廠的廢水與日本福島核廠要排的廢水不同、不能相提並論。而他也說，政治人物送出來的數據不健全時，會讓人民產生恐懼，但民進黨可能就是這樣，先讓人民對核能產生恐懼，要解除這個恐懼要花很多時間，但是否有那麼恐懼，就是個問號。

王淺秋的廣播節目「千秋萬事」今（27）日邀請王伯輝談核廢水問題，王表示，以工程師立場來說，日本人這次要把汙水排出，這個汙水跟平常正常核能運轉的廢水不太一樣，日本所排放的廢水，是經爐心熔毀以後，裡面有很多核分裂產物，像是銫、鍶、鈷、碘等，但這些核分裂產物不會存在於正常運轉的核能電廠廢水裡。

王伯輝指出，有核分裂產物的廢水要經過化學、物理方式除掉，其中「氚」是除不掉的，在所有正常運轉的核能電廠都有氚排出，但氚本身並不可怕，「它就是水」，是氫的同位素，化學性質也都一樣，物理半衰期約12.43年，生物半衰期（對人體的影響）只有幾小時而已，因此這兩種廢水是完全不相等的對比。

核四廠前廠長王伯輝（右）指出，氚就是氫的同位素、是水，氚本身並不可怕。（圖／摘自千秋萬事YouTube）

要預防福島核電廠的核分裂產物不排出，王伯輝坦言，這是很高的技術，如果日本人可以把它排掉，對全世界都非常好，且若有這種技術，應該更歡迎國際見證，尤其是鄰近的幾個海洋國家，例如韓國、大陸、台灣，更能增加漁民的信心，而非恐懼。

至於如何評價謝長廷，王伯輝說，不太敢做政治上的評價，建議謝長廷說清楚、講明白，不該讓人民產生恐懼，如果只是把正常排放的數據拿出來，就說有，好像不太好，所有事情應該回歸專業面，如果自己是謝代表，會選擇回來講清楚；而如果日本有系統可以把這些核分裂物質過濾掉，是很值得學習的。

此外，針對燃料在正常的情況下，怎麼會有銫、鍶等物質，王伯輝解釋，燃料表面上有個燃料護套，表面上說不定有一些迷你鈾，這都要用超音波把它洗得很乾淨，有些很微量的，也是一種分裂產物，幾乎對人體、自然界沒有影響。

(中時新聞網)