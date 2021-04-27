環保局後續針對這家廠商納管水質，觀音工業區汙水處理廠已採樣送驗，依水汙法可開罰1萬至600萬元。（臉書社團桃園爆報提供／姜霏桃園傳真）

觀音工業區經建四路跟工業四路口日前驚見大量泡泡，讓在地居民驚呼是難得一見的奇觀，觀音工業區當下立即與汙水處理廠聯繫進行採水事宜，因該廠家未符合納管事業的水質規範，要求該廠家繳付下水水質異常處理費1500萬元。

觀音工業區表示，廠家要排放汙水進入汙水廠時，事先都有明確告知工廠水質的標準，事件爆發當天汙水廠去採檢時，就發現該廠家的廢水不符合放流水標準，且嚴重超標，汙水場依照比例收取水質異常處理費，最終要求廠家繳付1500萬處理費。

觀音工業區說明，工業區內納管水質排放均須前處理作業，符合下水現值才得以排放，這次的泡泡事件是因納管廠商製程設施異常，未於第一時間發現所導致，排放水質含有界面活性劑物質產生泡沬從人孔溢出，造成道路上泡沫滿天飛且未主動通報，才認定該廠家未符合納管事業的水質規範等相關規定。

桃園市環保局說，當天派員到現場時泡沫已消散，交由觀音工業區負責採水，該廠家納管輸送管線進入廢水收集站有高低落差，導致泡泡無限產生，才會瞬間從觀音工業區汙水廠的廢水收集站人孔溢出，而汙水處理廠人員也迅速將溢流泡沫清除完成，當時道路已不見泡沫，僅有孔蓋殘留水痕。

(中時 )