韓國娛樂巨頭 Kakao Entertainment 今(27)日宣布正式在台落地！Kakao Entertainment 為韓國 IT 企業 Kakao Corp.旗下子公司。Kakao Entertainment Taiwan在台準備超過一年，平台將於今年 6 月正式上線，主力經營韓國網漫(webtoon)，期望提供台灣用戶更多娛樂內容的選擇。

Kakao Entertainment 為全方位娛樂公司，在韓國透過大量的 IP (Intellectual Property)資產，開創全新「故事娛樂」領域，並提供超過八萬部作品，並擁有 8,500 個原創 IP，目前內容平台據點遍布日本、東南亞、北美、中國等 10 個地區。Kakao Entertainment 也積極擴展原創 IP 的多元性，將其改編成戲劇、電影、遊戲，近期知名作品包括《如蝶翩翩》、《梨泰院Class》、《驅魔麵館》、《勝利號》、《鋼鐵雨》等。除了內容 IP，Kakao Entertainment 同時擁有多家影視娛樂公司，其中包括 6 個經紀公司和 4 個唱片公司，涵蓋 80 位頂尖創作者、150 位藝人，知名藝人包括朴敘俊、玄彬、孔劉、秀智、金泰梨、MONSTA X等，每年發行超過 1,200 個作品，擁有強大的音樂及影像產製能力。

Kakao Entertainment 於今年 3 月由 Kakao Page 和 Kakao M 合併成立，並實行共同執行長制，Jinsoo Lee (李縝洙)與 Sungsu Kim (金性洙)基於各自專業，分別帶領不同業務群，業務範圍涵蓋原創 IP 的開發，以及音樂、影像、表演、數位內容的規劃和製作，以「與眾不同的娛樂(ENTERTAIN DIFFERENT)」為共同目標，期望發揮最大集團綜效，帶給全球娛樂產業更多元化的發展，預計年營業額可望達到 1 兆韓元(約 250 億台幣)。

Kakao Entertainment 全球執行長李縝洙表示：「對 Kakao Entertainment 的全球擴張而言，今年特別重要，我們以『與眾不同的娛樂(ENTERTAIN DIFFERENT)』為願景，將更完善內容 IP 的開發與規畫，為全球內容產業提供前所未有的體驗，目標成為具有競爭力的全球頂尖娛樂公司。其中，台灣用戶對行動娛樂的需求高，我們對台灣市場有很高的期待，將提供台灣用戶精緻的 webtoon 閱讀體驗。」

持續拓展海外布局，Kakao Entertainment Taiwan 已在台落地超過一年，由長居台灣、熟悉市場、擁有三國(韓/中/英)流利語言能力的吳明修擔任台灣執行長，今(27)日正式公布，平台將於 6 月上線，主力營運韓國網漫，期望帶入韓國成功的商業模式，為台灣內容產業灌注不同活力。Kakao Entertainment 表示，台灣內容市場可觀，相信透過吳明修的帶領與精緻的在地化作品，台灣 webtoon 產業將有更快速的成長，並為台灣內容產業提供新鮮的能量。

(科技)