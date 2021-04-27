華航機師染疫風暴持續擴大，其中在澳洲確診的印尼籍機師曾帶兒子和另一名機師，一同參加台北清真寺16日的主麻節活動，之後同行的兒子及另名機師也在台灣確診，之後更傳出主麻節當天台灣科技大學有65名印尼籍和巴基斯坦籍學生也在清真寺，台科大25日先要求65名外籍生遠距教學，並進行全校消毒，今天更一步宣布，全校約萬名學生即起至5月3日遠距教學一周，並可彈性延長至9日。

台科大表示，即日起全校都要遠距教學到5月3日，若有疑慮的話，可以彈性延到5月9日，影響近萬名學生，但校方並未說明突然決定全校禁止到校的理由。

緊急宣布遠距教學，難道是有傳出確診？對此，台科大課務組表示，這不是停課，是遠距授課，不能來學校，且沒有傳出確診這樣的訊息，是怕師生家長疑慮，所以採取遠距教學。

課務組表示，這次會這麼臨時，是因為今天一大早教育部長官有來指示，有部分學生已經到校上課，目前盡快通知中。

(中時新聞網)