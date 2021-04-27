特殊學名藥廠美時(1795)聚焦投資口服癌症用藥持續開花結果，旗下癌症用藥產品Methotrexate Tablets USP, 2.5 mg學名藥，獲美國FDA核可，並取得學名藥藥證，美時將隨即展開在美國上市的準備工作。此產品將由美時南投廠區製造、並由美國艾威群負責美國市場的經銷業務。

Methotrexate學名藥除了主要適用於多種不同的癌症治療外，其他適應症尚包括乾癬(psoriasis)、兒童特發性關節炎(polyarticular juvenile idiopathic arthritis)及類風溼性關節炎(rheumatoid arthritis)。根據國際醫藥專業統計機構IQVIA的資料，該藥品截至2020年12月止前12個月，於全美的銷售金額約為美金8000萬元。

Petar Vazharov，美時總經理表示，這是艾威群集團自2014年成為美時的策略性夥伴以來，第一個癌症用藥產品。相信基於美時在美國市場長期耕耘的產品線基礎，將會拿到更多具有更大市場潛能的藥證許可，並將隨之拓展更多國際市場。與艾威群結盟以來，美時即大幅投資利基型口服癌症用藥的產品版圖，同時升級位於台灣南投的生產設備。很高興看到我們過去六年來的努力，終於開始開花結果。

美時不但是少數有能力外銷全球自有研發與製造癌症用藥產品的台灣藥廠，同時也是擁有超過80個國家外銷網絡的藥業領航者，包括了美國、日本、中國、歐洲、中東、拉丁美洲、澳洲、東南亞。美時從僅有單一國家市場的公司，到成為擅長口服癌症用藥的全球化公司，自2014年起一路走來可謂是相當具有成長性的旅程。

(時報資訊)