SEMI（國際半導體產業協會）今(27)日公布最新Billing Report（出貨報告），2021年3月北美半導體設備製造商出貨金額為32.7億美元，再創新高，較2021年2月最終數據的31.4億美元相比提升4.2%，相較於2020年同期22.1億美元則上升48%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「在對先進製程的強勁需求推動下，北美半導體設備銷售額在3月份持續上揚，創下了歷史新高。」

台積電今年資本支出調高至300億美元，可望帶動全球半導體設備市場今年再創新高。

因應5G與高效能運算大趨勢，將驅動未來幾年對先進製程與特殊製程需求高成長，台積電將今年資本支出自原訂的250億至280億美元，調高至300億美元。

台積電總裁魏哲家於先前法說會表示，台積電美元營收2020年至2025年的年複合成長率將達10%至15%，未來3年將投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。

(時報資訊)