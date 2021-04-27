《國際油價》原油亞洲電子盤微幅反彈 11:262021/04/27 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著歐、美、中三個國家的民眾，周末駕車出遊的頻率增加，據美國能源資訊署(EIA)統計，今年全球燃料消費較去年增長約6%，來到9770萬桶/日，幫助提振了汽油需求前景，然而因印度疫情持續惡化，故盤中油價漲幅受限；周二(4/27)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.20美元，報每桶62.11美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.22美元，報每桶65.87美元。(商品行情網) 中國反間諜防範新規 設重點單位名錄 聯電、欣興 外資喊燒 (時報資訊) #全球 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 暌違24年 新台幣收盤見27字頭 04:102021/04/27 財經焦點 《商情》經濟刺激方案 大阪橡膠反彈上漲 11:432021/04/27 財經 專家傳真－拜登新政上路 對全球及台產業影響評估 04:102021/04/27 專題周報 捷流在手訂單逾4個月 27日下午法說會 10:192021/04/27 財經 十檔法說會行情點火 04:102021/04/27 財經要聞 麗寶賽道開幕戰 特製活塞金盃首曝光 越野教父陳和皇 為家鄉賽車場打造獨特獎盃 09:052021/04/27 汽車情報-汽車新聞 台中女童直播抽電子煙 網罵爆 04:102021/04/27 地方新聞 非聯合國成員 國際法庭申訴困難 04:102021/04/27 焦點要聞 台幣27元新常態？看三大關鍵 04:102021/04/27 財經要聞 30年最長3盤戰 納達爾奪本季首冠 04:102021/04/27 運動天地 《盤中解析》電子、航運抬轎 台股跨過17600點再創高 10:352021/04/27 財經 財經熱門新聞 1天都沒住過 天母億級豪宅2年慘賠千萬元 - 財經 - 時報資訊 萬物齊漲 投資大老警告資產泡沫 - 全球財經 - 工商時報 聯電股價攀20年新高 成交量飆51萬張 外資關注這件事 - 財經 台股攀新高 高現金殖利率股看俏 - 財經焦點 - 中國時報 台幣27元新常態？看三大關鍵 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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