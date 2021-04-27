隨著歐、美、中三個國家的民眾，周末駕車出遊的頻率增加，據美國能源資訊署(EIA)統計，今年全球燃料消費較去年增長約6%，來到9770萬桶/日，幫助提振了汽油需求前景，然而因印度疫情持續惡化，故盤中油價漲幅受限；周二(4/27)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.20美元，報每桶62.11美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.22美元，報每桶65.87美元。(商品行情網)

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