儘管出口溫和復甦與韓國政府抗疫紓困計畫奏效，韓國經濟成長率(GDP)，在2021年第一季表現優於預期。不過市場還是擔心，美國聯準會本周談話內容，以及美企科技業者超級財報周表現。多空拉鋸下，故KOSPI指數暫為3,207.74點，下跌9.79點，跌幅0.3%。此外，韓元升值，韓國公債殖利率則下降。

早盤中，三星電子跌0.84％，SK 海力士漲1.9％。電池製造商LG化學與三星SDI，分別漲2.04％與0.29％。

浦項鋼鐵漲3.6%，並創三年多新高，因最新季報結果顯示，2021年首季獲利，創十年來單季新高。

美企科技大廠微軟，Alphabet，臉書，蘋果與亞馬遜都陸續將要公布財報數字。

至於三星電子，SK海力士，LG化學與三星SDI，將在本周陸續宣布財報結果。。

韓國央行27日表示，2021年首季經濟成長年增率為1.8％。若按單季來看，GDP為1.6％，大於2020年最後一季的1.2％。同時，也比市場普遍預估值1.23%來得佳。

最新匯價，目前1美元可兌換1,111.7韓元，韓元升值0.13％。

韓國10年期公債殖利率方面，下降1.6個基準點至2.073％。

(時報資訊)