因市場正等待本周聯準會(Fed)會議，令金價小幅走低，不過市場預期聯準會有望堅持不升息，刺激通膨率上升，後市不排除支撐金價，另外鈀金因受惠供應短缺問題，使鈀金價格繼續挑戰歷史高點；截至台北時間4月27日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌2.4美元，報每盎司1777.7美元。

5月白銀下跌0.044美元，報每盎司26.165美元。

7月白金下跌2.2美元，報每盎司1243美元。

6月鈀金上漲20.7美元，報每盎司2930美元。(商品行情網)

(時報資訊)