台北警松山分局員警酒後與人起口角，有黑衣人闖入中崙派出所砸壞電腦，引起各界軒然大波。日前所長聲稱忘記復電重啟監視器設定，使監視器未拍下當時畫面，不過，北市警局長陳嘉昌27日表示，經救回監視畫面進一步調查，發現實情與所長說詞有出入，所長才坦承不慎格式化檔案，所長、副所長有湮滅證據嫌疑，警方訊後依縱放人犯、湮滅證據函送地檢署。

中崙派出所爆黑衣人闖進砸壞電腦，中崙派出所長許書桓記過1次，調整非主管職務，警分局長林志誠記申誡2次，對於派出所監視器沒有當天畫面，林志誠日前指出，台電公司於15日凌晨3至6時停電，只有休假中的所長有監視錄影系統密碼，所長隔天上班因忘記復電後重啟設定，因此沒錄到畫面。

陳嘉昌今赴議會工作報告，多位議員質疑派出所是否設有不斷電系統，林志誠坦言，過去因採信所長說詞，誤以為所長聲稱未重啟設定才沒拍到畫面，但經刑警大隊救回影片後，發現派出所有不斷電系統，所長改稱是取得資料時不慎格式化檔案，才讓畫面遺失，今天已配合督察室完成所長、副所長筆錄。

陳嘉昌指出，先前發言確實和事後說明有落差，派出所長沒有講實話，分局長又聽信所長，資料被刪除掉沒辦法判斷所長說的是實話或另有隱情，幸好還原了影片，發現所長和副所長描述的情況和影片不同，有湮滅證據嫌疑，依縱放人犯、湮滅證據函送所長、副所長，並將先前移送7人改為10人。

(中時 )