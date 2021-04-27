立法院今天三讀通過《動保法》部分條文修正，將「不作為」納入虐待範圍，提案綠委陳亭妃指出，不作為的意思是丟棄不理、不給動物吃喝導致動物餓死等，就算是虐待；修法過後，未來若因此使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將開罰。

《動保法》第3條「虐待」的定義為除飼養、管領或處置目的之必須行為外，以暴力、不當使用藥品或其他方法，致傷害動物或使其無法維持正常生理狀態之行為，三讀條文新增將「不當使用器物」以及「不作為」也納入虐待的範圍。

若違反不得虐待動物的規定，包含宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失等，都可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

陳亭妃指出，因為愛護動物就是要好好飼養，過去對虐待的定義好像是需要做出毆打等動作，修正條文則將不作為也納入虐待範疇，所謂「不作為」的意思是丟棄不理、不給動物吃喝導致動物餓死等，就算是「虐待」，因此也適用於動保法中與虐待有關的罰則。

(中時 )