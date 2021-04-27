沒多久車子就陷入火海，警消獲報前往汽車已經被燒得面目全非，幸好駕駛沒有受到坡及，詳細的起火原因仍在調查中。（翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真）

警消抵達現場發現車輛幾乎已被燒毀，但火勢很快就受到控制，但僅剩下骨架、外觀無法分辨。 （民眾提供／吳建輝彰化傳真）

今天上午國道1號彰化員林段南向214.6公里處，1輛價值千萬元的藍寶堅尼SUV休旅車「Urus」，因不明原因自然，29歲張姓駕駛停靠路邊逃命，沒多久車子就陷入火海，警消獲報前往汽車已經被燒得面目全非，幸好駕駛沒有受到坡及，詳細的起火原因仍在調查中。

警消表示，今天清晨7點30分，消防局獲報隨即出動前往現場灌救，抵達現場發現車輛幾乎已被燒毀，但火勢很快就受到控制，但僅剩下骨架、外觀無法分辨。

國道三隊表示，張姓駕駛逃到路邊自行報案，他表示早上駕駛愛車行駛國道要上班途中，開到一半車輛右側突然起火，火勢越來越大，他趕緊將車輛停靠路肩，沒多久愛車就燒成一團火球，所幸人沒有受傷。

據了解，燒毀的Lamborghini urus建議售價為999萬元起，是Lamborghini旗下第3 車系，全球首輛Super SUV，中文翻譯為「野牛」，Urus 搭載 4.0 升 V8 雙渦輪引擎，650hp最大馬力、86.7kgm的最高扭力，0-100 km／h 加速僅 3.6 秒，成就制霸全地形的最速Super SUV。

(中時 )