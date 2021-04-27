在泰國的目擊者今天說，緬甸東部與泰國邊界附近的一處緬軍前哨基地，上午爆發激烈交戰。這片地區大部分由克倫族（Karen）部隊控制。

薩爾溫江（Salween river）有一段水道接近緬泰邊界，路透社報導，連河對岸都能聽到槍聲；社群媒體上的影片也顯示，林木茂密的山丘上冒著火焰和濃煙。

泰國西北部夜豐頌省（Mae Hong Son）夜豐頌鎮的一名省級官員證實：「湄山萊村（Mae Sam Laep）對面的緬軍前哨基地發生了激烈交戰。」他說：「我們的安全官員正在評估情勢，但目前沒有泰國方面的損失報告。」

當地媒體「克倫資訊中心」（Karen Information Center）報導，克倫族武裝組織侵襲了緬軍基地；但緬軍和「克倫民族聯盟」（Karen National Union）都尚未置評。

緬甸軍方於今年2月1日發動政變並奪權之後，全國陷入混亂，武裝組織「克倫民族聯盟」的部隊就開始在當地包圍緬軍基地，在別處也和緬軍起衝突。

緬甸政變終結了這個國家10年的民主進程。根據一個記錄傷亡和逮捕人數的維權組織說法，緬甸軍政府部隊為了鎮壓反政變抗議，已殺害超過750名平民。

部分民族武裝團體力挺緬甸軍政府的反對者，這些武裝團體與緬軍政府之間，自政變以來就爆發衝突，打破了過去幾年的相對安寧。

數天前，東南亞國家宣布，已與緬甸軍政府達成終結暴力的共識，試圖阻止這場血腥的危機。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1100427

(中央社)